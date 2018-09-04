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Асет Евлоева
© Фото: museumizori

Евлоева рассказала, что ждет от Дней культуры Ингушетии в Абхазии

Радио
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В Сухуме и Очамчыре 5 и 6 сентября состоятся Дни культуры Ингушетии. В рамках проекта "Ингушетия многовековая" представят передвижную выставку, также пройдет концерт Госансамбля народного танца "Ингушетия", сказала в инетрвью радио Sputnik Абхазия куратор выставки Асет Евлоева.

"Для нас самое главное — это теплый прием. Когда мы чувствуем теплый прием, и работа идет, и отдача есть. Предметы искусства наших мастеров и номера ансамбля народного танца вызывают у зрителя большой интерес. Ведь танцы и выставка это прекрасное дополнение друг другу. Мы просто ждем теплого приема", — сказала Евлоева  в интервью радио Sputnik Абхазия.

Куратор выставки Асет Евлоева отметила, что параллельно с живописью представят небольшую коллекцию современного ювелирного дела Ингушетии, резьбу по дереву, которой мастерски занимаются художники, и коллекцию этнических традиционных ингушских костюмов.
Дни Ингушетии в Абхазии призваны способствовать развитию и укреплению международных культурных связей, налаживанию творческих, деловых и дружеских контактов между Абхазией и Ингушетией.

Теги:
культура, Абхазия


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