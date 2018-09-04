Евлоева рассказала, что ждет от Дней культуры Ингушетии в Абхазии

"Для нас самое главное — это теплый прием. Когда мы чувствуем теплый прием, и работа идет, и отдача есть. Предметы искусства наших мастеров и номера ансамбля народного танца вызывают у зрителя большой интерес. Ведь танцы и выставка это прекрасное дополнение друг другу. Мы просто ждем теплого приема", — сказала Евлоева в интервью радио Sputnik Абхазия.
Куратор выставки Асет Евлоева отметила, что параллельно с живописью представят небольшую коллекцию современного ювелирного дела Ингушетии, резьбу по дереву, которой мастерски занимаются художники, и коллекцию этнических традиционных ингушских костюмов.
Дни Ингушетии в Абхазии призваны способствовать развитию и укреплению международных культурных связей, налаживанию творческих, деловых и дружеских контактов между Абхазией и Ингушетией.