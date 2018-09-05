Двинянин о дискуссиях в Женеве: у Абхазии есть выход на мировую арену

Главные темы

Арсалия о днях Ингушетии в Абхазии: уверена, что это только начало Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия встретилась с министром культуры Ингушетии Маретой Газдиевой в среду 5 сентября. 21

Российские военные эвакуировали "раненых" с поля боя в Абхазии Ротные тактические учения в войсках ЮВО, в которых задействовано около одной тысячи военнослужащих и 300 единиц военной техники, проводятся с 20 августа по 15 сентября. 25