Двинянин о дискуссиях в Женеве: у Абхазии есть выход на мировую арену

Женевские дискуссии для Абхазии являются уникальной площадкой в общении с внешним миром, сказал Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин в интервью Sputnik Абхазия.
Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия встретилась с министром культуры Ингушетии Маретой Газдиевой в среду 5 сентября.
Ротные тактические учения в войсках ЮВО, в которых задействовано около одной тысячи военнослужащих и 300 единиц военной техники, проводятся с 20 августа по 15 сентября.
Первое занятие детской театральной студии "Нарт" прошло в Абхазском драматическом театре 4 сентября. О том, как прошел первый урок и как из будущих актеров "вытягивали" эмоции, читайте в материале Sputnik.
Правящая партия Южной Осетии закупила около двухсот школьных портфелей и канцелярских наборов для первоклассников.
В МВД Азербайджана прокомментировали видеоролик, на котором дети курят и употребляют спиртное, произнося при этом тосты.
Армянские чиновники теперь обязаны передавать в собственность государства полученные ими подарки дороже 155 долларов.
Супруги из Казахстана не могут забрать из турецкой клиники ребенка, который родился преждевременно на отдыхе в Анталье.
На берегу озера Иссык-Куль найдено тело Александра Стручалина — экс-советника бывшего вице-премьера Кыргызстана.
За минувшие сутки в Гродненской области Беларуси удары молнии стали причиной семи пожаров, пострадали два жилых дома.
Президент США Дональд Трамп, в отличие от других политиков, не путает Латвию и Литву, заявил посол республики в Соединенных Штатах.
Литовские депутаты попросили руководство американской сети розничной торговли Walmart прекратить продажу футболок с символикой СССР.
Врач рассказала корреспонденту Sputnik о том, благодаря чему в Молдове процветает так называемая фармацевтическая мафия.
В Таджикистане руководитель преступной группировки, которая напала на туристов в Дангаре, дал признательные показания.
С января по август 2018 года число турпоездок из России в Узбекистан выросло на 20% - до 71 тысячи человек.
Визит папы римского в Таллинн серьезно ограничит движение в эстонской столице, кроме того, будет восстановлен пограничный контроль.
Правящая партия Южной Осетии закупила около двухсот школьных портфелей и канцелярских наборов для первоклассников.
В МВД Азербайджана прокомментировали видеоролик, на котором дети курят и употребляют спиртное, произнося при этом тосты.
Армянские чиновники теперь обязаны передавать в собственность государства полученные ими подарки дороже 155 долларов.