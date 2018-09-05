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Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин
© Sputnik / Томас Тхайцук

Двинянин о дискуссиях в Женеве: у Абхазии есть выход на мировую арену

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Темы:
Женевские дискуссии (52)
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Женевские дискуссии для Абхазии являются уникальной площадкой в общении с внешним миром, сказал Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин в интервью Sputnik Абхазия.

"Что касается Женевских дискуссий, то я считаю, что для Абхазии они остаются уникальной международной площадкой для общения с внешним миром и донесения точки зрения абхазского государства до внешнего мира. В Женевских дискуссиях, помимо Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Российской Федерации, участвуют также Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, представители ООН и представители ОБСЕ. Это очень авторитетные международные организации и то, что делегация Республики Абхазии говорит на Женевских дискуссиях, находит свое понимание в этих организациях. То, что Абхазия имеет официальный, равноправный с Грузией выход на внешний мир — это на сегодня главный результат дискуссий", — сказал Двинянин в интервью Sputnik Абхазия.

Темы:
Женевские дискуссии (52)
Теги:
посол, Алексей Двинянин, Сухум, Абхазия, Россия


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