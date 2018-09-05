Тараторкин: судьба архивного дела в Абхазии печальна и уникальна

Об архивном деле в Абхазии и о профессии архивиста на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказал почетный архивист Российской Федерации Филипп Тараторкин.

"Судьба архивного дела в Абхазии действительно печальна, уникальна. В том смысле, что применительно к абхазской истории мы может чаще и больше, чем применительно к другим государствам и регионам вынуждены заниматься реконструкцией архивных материалов, реконструкцией документальной базы и восстановлением того, что было утрачено. В этом смысле, конечно, архивы России — это целый океан, в архивах России можно найти все. Мы не раз уже убеждались, что самые экзотические темы, казалось бы, не будет ответа на них, однако, ищут и находят", — рассказал Тараторкин на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Выставка, посвященная истории развития туризма и градостроительства Абхазии, открылась 5 сентября в Сухуме.

Основу экспозиции составляют сканированные образы туристических маршрутов, фотографий, чертежей, планов и карт XX века, хранящихся в Государственном архиве Российской Федерации, Российском государственном архиве кинофотодокументов, Российском государственном архиве литературы и искусства, Архиве Российской Академии наук.

На выставке представлено 14 стендов, посвященных крупным городам Абхазии и объектам природного и культурного наследия. Архивные документы покажут нам Советскую Абхазию – туристический центр Советского Союза.