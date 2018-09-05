Гаспарян о госпитализации Вышинского: журналисты мира молчат, а человек страдает

"Всем понятно, что это абсолютно политическая история, что никаким терроризмом и никакой госизменой Кирилл не занимался, а всю жизнь был журналистом и выполнял свой профессиональный долг. Но никого на Украине это не волнует. Удивительно, что европейские журналисты, которые так долго размышляли о свободе слова, о необходимости соблюдения прав журналистов, в случае с Вышинским сохраняют удивительную тишину. Кирилл должен быть освобожден как можно быстрее, потому что вся история есть откровенная политическая провокация, которая, к огромному сожалению, Украине удалась", — сказал Гаспарян в интервью Sputnik.

Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского о его немедленном медицинском обследовании, журналист был госпитализирован из зала суда, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

"Ходатайство было подано в связи с резким ухудшением в последние дни состояния здоровья Кирилла, непонятным "лечением" в условиях СИЗО. Ранее Кирилл переносил инфаркт, поэтому и просим немедленно оказать медицинскую помощь", — сообщил РИА Новости Доманский.

Суд удовлетворил ходатайство и обязал провести медицинское обследование. Вышинского госпитализировали из зала суда, после чего заседание было остановлено, добавил Доманский.

Суд должен был рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения Вышинскому.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Очередной срок содержания под стражей Вышинского истекает 8 сентября.