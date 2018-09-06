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Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин
© Sputnik / Томас Тхайцук

Двинянин о стремлении Грузии в НАТО: Закавказью это грозит дестабилизацией

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Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин в интервью Sputnik Абхазия прокомментировал активную политику Грузии по вступлению в НАТО и чем, возможно, это грозит Абхазии.

"Мне непонятно, почему Грузия так упорно стремится в НАТО. Всему Закавказскому региону это грозит дестабилизацией. С другой стороны, если вспомнить положения Вашингтонского договора, согласно которому был создан Североатлантический альянс, то страны, имеющие какие-либо территориальные проблемы, не могут быть участниками этого договора. Я надеюсь, что вот это юридическое препятствие является серьезной проблемой для практического продвижения по пути вступления Грузии в НАТО. Кроме того, я знаю, что ряд стран-участниц НАТО также не поддерживает вступление Грузии в эту организацию, поскольку понимают, что дестабилизация Южного Кавказа не принесет пользы никому. Со стороны России безопасность Республики Абхазии обеспечена очень надежно. В этом плане вашему народу беспокоиться не о чем", — сказал Двинянин в интервью Sputnik Абхазия.



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