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Камма Гопия
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Гопия о привлечении школьников к "Счастливому 1 сентября": урок жизни

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Директор благотворительной общественной организации "Киараз" Камма Гопия рассказала в эфире радио Sputnik об акции "Счастливое 1 сентября", которую организация проводит ежегодно.

 

"Дети, которые помогали сортировать канцелярские принадлежности, весь основной удар взяли на себя, поскольку они еще общались  с людьми, которые приходили к нам. Многие возмущались, что приходится долго стоять и ждать. 

Основной костяк состоял из четверых детей, были еще три-четыре человека, которые приходили по возможности. Помогали дети и в прошлом году. Я надеюсь, что эта наша хорошая сложившаяся традиция прививает детям какие-то добрые качества, приучает их к ответственности, на какие-то вещи они смотрят уже по-другому, надеюсь, что в жизни для них это урок", — сказала Гопия.

Теги:
благотоворительность, помощь, День знаний, Благотворительный фонд "Киараз", Абхазия


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