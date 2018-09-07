Гопия о привлечении школьников к "Счастливому 1 сентября": урок жизни

"Дети, которые помогали сортировать канцелярские принадлежности, весь основной удар взяли на себя, поскольку они еще общались с людьми, которые приходили к нам. Многие возмущались, что приходится долго стоять и ждать.

Основной костяк состоял из четверых детей, были еще три-четыре человека, которые приходили по возможности. Помогали дети и в прошлом году. Я надеюсь, что эта наша хорошая сложившаяся традиция прививает детям какие-то добрые качества, приучает их к ответственности, на какие-то вещи они смотрят уже по-другому, надеюсь, что в жизни для них это урок", — сказала Гопия.