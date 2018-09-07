13:20 07 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.25
  • EUR79.37
Поиск
Игорь Джопуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Джопуа о ремонте детской больницы в Абхазии: впервые за тридцать лет

Радио
Получить короткую ссылку
1310

О том, в каких отделениях проводится капитальный ремонт в Республиканской детской больнице и за счет каких средств, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал главврач Республиканской детской больницы Игорь Джопуа.

"К сожалению, капитальный ремонт всего здания мы не можем себе позволить. Но есть положительные продвижения в этом вопросе. Начался ремонт двух самых проблемных этажей нашей больницы, это третий — где лежат соматические больные, и четвертый  — для новорожденных больных до года жизни. Несколько палат предусмотрены специально для детей второго этапа выхаживания, то есть для тех детей, которые с роддома попадают в детскую больницу. Все эти годы у нас была большая проблема, и когда выпала возможность хотя бы поэтапного решения проблемы ремонта детской больницы, решили сделать в отделениях, где больше всего нагрузки", — рассказал Джопуа в интервью радио Sputnik Абхазия.
Подробности слушайте в аудиоподкасте.

Теги:
дети, больницы, Сухум, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Допинг-проба
    И снова допинг

    Казахстанских спортсменов уличили в употреблении запрещенных веществ: в списке дисквалифицированных семь новых фамилий.

  • Проправительственный митинг в Анкаре. Архивное фото
    "Война" с Гюленом

    Турция просит Кыргызстан изгнать сторонников Фетхуллаха Гюлена. Есть ли у Анкары рычаги влияния на Бишкек, выяснял Sputnik Кыргызстан.

  • Футболист Диего Марадона на трибуне
    Непонятная ситуация

    Брестское "Динамо" обратилось к менеджерам Марадоны, чтобы уточнить его планы в связи с назначением главным тренером мексиканской команды.

  • Страйкболисты
    Больше не играем!

    Сейм Латвии одобрил поправки, запрещающие проведение в частном порядке полувоенных сборов и игр в страйкбол.

  • Строительство Белорусской АЭС
    Отчет за электричество

    В литовском Сейме потребовали от правительства отчета о мерах против попадания электроэнергии с БелАЭС в балтийскую республику.

  • Денис Руденко
    Не винное будущее

    Эксперт рассказал о том, станет ли молдавское домашнее вино экспортируемым продуктом и стоит ли ждать интереса к нему в мире.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Землетрясение в Японии
Сильнейшее землетрясение в Японии
Первый официальный: как встречали Рауля Хаджимба в Сирии
Первый официальный: как встречали Рауля Хаджимба в Сирии
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia