Джопуа о ремонте детской больницы в Абхазии: впервые за тридцать лет

"К сожалению, капитальный ремонт всего здания мы не можем себе позволить. Но есть положительные продвижения в этом вопросе. Начался ремонт двух самых проблемных этажей нашей больницы, это третий — где лежат соматические больные, и четвертый — для новорожденных больных до года жизни. Несколько палат предусмотрены специально для детей второго этапа выхаживания, то есть для тех детей, которые с роддома попадают в детскую больницу. Все эти годы у нас была большая проблема, и когда выпала возможность хотя бы поэтапного решения проблемы ремонта детской больницы, решили сделать в отделениях, где больше всего нагрузки", — рассказал Джопуа в интервью радио Sputnik Абхазия.

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