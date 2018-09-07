Захарова потребовала освобождения Вышинского, опасаясь за его жизнь

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве призвала мировое сообщество повлиять на правовой беспредел на Украине, в связи с делом арестованного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"Журналист останется под стражей до 4 ноября 2018 года. В очередной раз отмечаем, что речь идет о человеке, который выполнял свои профессиональные обязанности совершенно открыто и на основе соответствующих законов страны пребывания. Особую тревогу вызывает ухудшающее здоровье Кирилла Вышинского. Он был в срочном порядке госпитализирован из зала суда в предынфарктном состоянии. В изоляторе ему отказывают в высококвалифицированной медицинской помощи, в которой он нуждается.

Мы требуем незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского, а до этого обеспечения ему приемлемых условий содержания. Мы требуем своевременно предоставлять ему медицинскую помощь. Призываем мировое сообщество повлиять на царящий, на Украине правовой беспредел. Ценой продолжающегося раскручивания антироссийской агрессивной риторики в медиа пространстве Украины, беспринципной борьбы с любыми проявлениями инакомыслия в очередной раз может стать человеческая жизнь", — отметила Захарова.