Бышок: непонятно, как связь Скрипаля с испанской разведкой интересна России

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, на которого было совершено покушение, сотрудничал с испанской, чешской и эстонской разведкой. Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, Скрипаль несколько раз встречался с сотрудниками спецслужб на территории Испании и мог предоставлять испанским спецслужбам информацию о российской организованной преступности. Некоторые криминальные группировки могут быть связаны с российским правительством.

"Основная версия со стороны Великобритании, что Скрипаля пытались отравить некие представители российских спецслужб, она повисает в воздухе, потому что совершенно непонятно какая мотивация была у России, потому что Скрипаль и так отсидел свой срок и был передан. Учитывая, что он 18 лет уже не имел никакого касательства к секретным историям, связанными с российскими спецслужбами, совершенно непонятно какую он мог иметь сейчас ценность. Соответственно, они начинают выдавать истории про то, что возможно был связан еще с испанской разведкой, хотя не понятно, как это сотрудничество, могло сказаться на интересах России", — отметил Бышок.