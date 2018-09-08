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Станислав Бышок
© Фото : с сайта cis-emo.net

Бышок: непонятно, как связь Скрипаля с испанской разведкой интересна России

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Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (95)
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Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik прокомментировал версию Великобритании на счет отравления Скрипаля.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, на которого было совершено покушение, сотрудничал с испанской, чешской и эстонской разведкой. Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, Скрипаль несколько раз встречался с сотрудниками спецслужб на территории Испании и мог предоставлять испанским спецслужбам информацию о российской организованной преступности. Некоторые криминальные группировки могут быть связаны с российским правительством.

"Основная версия со стороны Великобритании, что Скрипаля пытались отравить  некие представители российских спецслужб, она повисает в воздухе, потому что совершенно непонятно какая мотивация была у России, потому что Скрипаль и так отсидел свой срок и был передан. Учитывая, что он 18 лет уже не имел никакого касательства к секретным историям, связанными с российскими спецслужбами, совершенно непонятно какую он мог иметь сейчас ценность. Соответственно, они начинают выдавать истории про то, что возможно был связан еще с испанской разведкой, хотя не понятно, как это сотрудничество, могло сказаться на интересах России", — отметил Бышок.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (95)


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