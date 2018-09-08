Джопуа: первая помощь чаще всего оказывается не медиками

Чаще всего человеку, здоровье которого в опасности, первую помощь оказывают не медицинские работники, рассказал на пресс-конференции в Sputnik главный врач Республиканской станции скорой помощи Аслан Джопуа. 8 сентября отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи.