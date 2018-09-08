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Аслан Джопуа
© Sputnik Зафас Гамгия

Джопуа: первая помощь чаще всего оказывается не медиками

Радио
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Чаще всего человеку, здоровье которого в опасности, первую помощь оказывают не медицинские работники, рассказал на пресс-конференции в Sputnik главный врач Республиканской станции скорой помощи Аслан Джопуа. 8 сентября отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи.

"Очень часто первая помощь при угрозе жизни оказывается во всем мире не медиками, а простыми людьми, которые оказались рядом. При экстренных случаях люди  сами начинают оказывать помощь,  пока вызовут врачей и  приедет скорая. У скорой помощи тоже есть свой норматив времени —  это 20 минут. Бывает, что скорая помощь приезжает  через 30 минут, а бывает и через 5 минут. За 20 минут человек может жизнь потерять, если равнодушно смотреть, присутствовать просто так. Надо руками, подручными средствами оказывать помощь",- сказал Джопуа в пресс-центре  Sputnik.



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