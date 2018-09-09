Дамения: гибель Гагулия скажется на всех нас

Геннадий Гагулия человек с большим опытом, его утрата скажется на всех нас, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия, комментируя гибель премьер-министра страны, директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Олег Дамения.

"Я его знал с советских времен, это очень опытный, хозяйственный человек. Он и после войны работал премьером, и тогда ему не удалось проявить свой опыт. Он немало сделал на посту президента Торгово-промышленной палаты, а вот премьером поработать не успел. Очень жаль, что он так погиб. Мы все переживаем… Его утрата, конечно, скажется на всех нас", — сказал Дамения в интервью радио Sputnik Абхазия.

Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии. Правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу 8 сентября. Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Леонидович Гагулия скончался на 71-м году жизни в результате ДТП, произошедшего на отрезке дороги Псоу-Сухум около 23:00 8 сентября.