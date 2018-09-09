Чирикба о Геннадии Гагулия: скала, человек "эпохи Ардзинба"

Экс-министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба, который находится в эти дни в Германии, в интервью радио Sputnik сообщил, что узнал о гибели премьер-министра Абхазии в аварии и глубоко огорчен этой вестью.

"Очень тяжелая, трагическая и неожиданная новость. Я хорошо знал Геннадия Леонидовича. Это утрата для всего абхазского народа, для страны. Он был выдающимся государственным деятелем, трижды становился премьер-министром Абхазии. В самые тяжелые годы послевоенной разрухи он встал рядом с Владиславом Ардзинба и сделал многое для становления экономики Абхазии, лежавшей в руинах. Это был умный, порядочный и отзывчивый человек и, что главное, высокий профессионал. Я считаю, что такой трагедии не должно было произойти. Его уход большая утрата для всего народа Абхазии. Это был гигант, скала, очень высокого уровня человек из эпохи Ардзинба, глыба, таких людей у нас очень мало. Он был энергичным, деловым, не тратил время на разговоры, был прекрасным менеджером. Об этой утрате мы очень скорбим и будем ее ощущать", — сказал Чирикба.

8 сентября премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП. Правительственный кортеж попал в аварию близ поста Мюссера Гудаутского района. Геннадий Леонидович ехал из аэропорта города Сочи. Глава правительства был в составе абхазской делегации, находившейся с официальным визитом в Сирии.