Общественный и политический деятель Вячеслав Цугба в эфире радио Sputnik отметил роль премьер-министра Геннадия Гагулия в становлении и развитии абхазского государства.
Цугба о Геннадии Гагулия: чрезвычайно теплый и в то же время требовательный
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"Наш друг, коллега Геннадий Леонидович — один из видных государственных деятелей современной Абхазии. Он многое сделал для республики. В предвоенный и в военный период стоял рядом с Владиславом Ардзинба. Во многих вопросах, а особенно в хозяйственных, он на него опирался. Геннадий Леонидович внес значительный вклад в построение современного абхазского государства. Человеком он был чрезвычайно теплым и в тоже время требовательным, человек самодисциплины того же требовал от своих подчиненных. История его жизни и премьерства – это особая высота. Его приход в правительство в третий раз не случаен. Он многое сделал для того, чтобы республика в сложный послевоенный блокадный период могла жить и существовать, позже он принимал участие в деятельности правительства, когда страна развивалась", — отметил Цугба.
Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в дорожно-транспортном происшествии 8 сентября. Правительственный кортеж попал в аварию близ поста Мюссера Гудаутского района. Геннадий Леонидович ехал из аэропорта города Сочи. Глава правительства был в составе абхазской делегации, находившейся с официальным визитом в Сирии.
Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в интервью Sputnik рассказал о человеческих и деловых качествах премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия, который погиб в автомобильной катастрофе на республиканской трассе Псоу-Сухум 8 сентября. Инфографика