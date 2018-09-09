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Мерцхулава Тамила
© Фото : из архива ТПП Абхазии

Мерцхулава о Гагулия: для него не было ничего невозможного

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Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (31)
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Признание независимости Абхазии Сирийской Арабской Республикой - заслуга Геннадия Гагулия, и это признание досталось нам очень дорогой ценой, сказала в интервью радио Sputnik Абхазия президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава.

"Эта страшная трагедия, которая затронула всех, кто знал его. Для коллектива ТПП и лично для меня очень страшная и огромная утрата, так как он был не просто руководителем, он был основателем ТПП Абхазии. Он многому нас научил. Это человек, который мог найти общий язык с любым, и неважно, кто он был по профессии или возрасту.  Мне посчастливилось в жизни проводить много времени с ним, в различных командировках, на работе, и я видела, как с первого общения совсем чужие люди, которые не знали его, влюблялись.  Это был харизматичный, очень обаятельный человек. Он правильно подходил к любой проблеме и никогда не думал о том, что невозможно ее решить. Он был мне очень хорошим другом, старшим другом. Он стал мне крестным отцом, так я его называла, и ему это очень нравилось.
Я думаю, что признание Абхазии Сирийской Арабской Республикой — это полная заслуга Геннадия Леонидовича. И это признание досталось нам очень дорогой ценой, гибелью нашего бессменного руководителя. Мне обидно, что мы не смогли его спасти", — сказала Мерцхулава в интервью радио Sputnik Абхазия.

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Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (31)


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