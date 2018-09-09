Мерцхулава о Гагулия: для него не было ничего невозможного

Признание независимости Абхазии Сирийской Арабской Республикой - заслуга Геннадия Гагулия, и это признание досталось нам очень дорогой ценой, сказала в интервью радио Sputnik Абхазия президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава.
Указания об увеличении количества рейдов руководителям управлений центрального аппарата и начальникам городских управлений и районных органов ВД дал министр Гарри Аршба на экстренном совещании в МВД в воскресенье 9 сентября.
Применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.
Геннадий Гагулия погиб в ДТП, произошедшем вечером 8 сентября, похороны пройдут 12 сентября.
В Южную Осетию прибудет одна из самых почитаемых икон России — мироточащая икона Божьей Матери "Семистрельная".
В Баку добровольцы взобрались на конструкцию из стекла и металла около Старого города и спустили трех котят беспокоящейся маме-кошке.
Между Арменией и Россией не может быть какой-либо напряженности в отношениях, заявил президент республики Армен Саркисян.
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В Литве ввели в эксплуатацию первый авиационный полигон рядом с границей России. Учения здесь состоятся уже в октябре.
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Таджикская авиакомпания "Сомон Эйр" в сентябре откроет рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Куляб.
Британские журналисты включили узбекский плов в список из десяти лучших уличных блюд мира.
До Нового года и Рождества еще несколько месяцев, но Таллинн уже начал искать самую красивую ель, которую установят на Ратушной площади.
В Южную Осетию прибудет одна из самых почитаемых икон России — мироточащая икона Божьей Матери "Семистрельная".
В Баку добровольцы взобрались на конструкцию из стекла и металла около Старого города и спустили трех котят беспокоящейся маме-кошке.
Между Арменией и Россией не может быть какой-либо напряженности в отношениях, заявил президент республики Армен Саркисян.