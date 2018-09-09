Мерцхулава о Гагулия: для него не было ничего невозможного

Признание независимости Абхазии Сирийской Арабской Республикой - заслуга Геннадия Гагулия, и это признание досталось нам очень дорогой ценой, сказала в интервью радио Sputnik Абхазия президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава.