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Ираклий Хинтба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хинтба о переносе спектаклей в связи с гибелью Гагулия: билеты остаются действительными

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Директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, как изменится афиша театра до конца сезона.

"Билеты, которые были приобретены на спектакли 10 и 11 сентября, а у нас уже там два аншлага, действительны на спектакли 24, 25 сентября. То есть те, кто приобрел билеты на 10 число, могут по ним прийти на спектакль 24 сентября, те, кто на 11 число — по этим же билетам могут прийти на спектакль 25 сентября. Для тех, у кого не получится это сделать, мы предлагаем поменять билеты на другие спектакли, либо возвратить их в кассу театра в зависимости от того, где они были приобретены. Но мы очень надеемся, что наш зритель поддержат нас и обязательно придет 24 и 25 сентября на этот замечательный спектакль. К сожалению, мы вынуждены отменить спектакль "Игрок",  который был назначен на 25 сентября. Вместо него будет спектакль "Три высокие женщины", и этим спектаклем мы закроем нынешний сезон нашего театра",  — сказал Хинтба.

Правительственный кортеж, в котором ехал премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, попал в аварию примерно в 22:40 в субботу 8 сентября.

Кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию. На 47 километре республиканской трассы, в районе села Блабырхуа, водитель ВАЗ-21099, который ехал по встречной полосе, столкнулся с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия марки Toyota Camry, после чего правительственный автомобиль ушел в кювет.

Геннадий Гагулия от полученных травм скончался по дороге в больницу. Водитель и охранник премьер-министра Абхазии попали в районное ЦРБ Гудауты, но они не получили серьезных травм и были выписаны сразу.

Водитель автомобиля ВАЗ-2199 не уступил дорогу правительственному кортежу.




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