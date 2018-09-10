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Максим Гвинджия
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Гвинджия о признании Абхазии Венесуэлой: помогла история с насильным замужеством

Радио
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О том, как Венесуэла признала независимость Абхазии в сентябре 2009 года, в эфире радио Sputnik рассказал экс-министр иностранных дел Абхазии, Максим Гвинджия.

10 сентября 2009 года Боливарианская Республика Венесуэла признала государственную независимость республики Абхазия.

Одним из тех, кто в те годы налаживал дипломатические отношения со всеми этими государствами, был Максим Гвинджия, экс-министр иностранных дел республики. 

"Что помогло в Венесуэле? Всю историю Абхазии я описал короткой историей о молодой женщине, насильно выданной замуж. И когда меня спрашивают, как можно это сравнить с Абхазией, я говорю, что ситуацию с Абхазией можно сравнить с правами женщин, как они ущемляются во многих странах мира. И только благодаря этому люди понимали", — рассказал Гвинджия. 

После признания суверенитета Абхазии Российской Федерацией в августе 2008 года последовали признания других стран. Первой из них стала республика Никарагуа, это произошло 10 сентября 2008 года. Позже ее примеру последовали Венесуэла, Вануату, Науру и Тувалу. В 2018 году Абхазию признала Сирия. 




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