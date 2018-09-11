Трапш: на сегодня Китай не угрожает интересам России

Политолог Николай Трапш высказал мнение в эфире радио Sputnik Абхазия о том, что Китай для России не конкурент, а также и не партнер.

"Страны западной Европы и США рассматривают Китай как конкурента не только в политике, но и в экономике, потому что их экономика испытывает проникновение китайских товаров. Местные производители находятся с ними в постоянной конкуренции. А что касается России, то здесь Китай не является конкурентом, с точки зрения главного, как бы экономического содержания, то есть экспорта энергоносителей, и охотно потребляет китайскую продукцию. Я тоже так считаю, что не конкурент, а также не считаю, что и партнер. Пока в основном те энергетические проекты, которые реализуются, они реализуются не столько от хорошей жизни, сколько от санкционной ситуации, в большей степени они удовлетворяют собственно китайские интересы.

На сегодняшний день Китай пока каким-то жизненным интересам и позициям России не угрожает, поэтому россияне и не считают его враждебным государством или политическим противником.

А если говорить, почему не стопроцентные опросы в пользу Китая, то вполне естественно, что смотрят китайскую тихую экономическую и демографическую экспансию на российском Дальнем Востоке и в Сибири, так как полагают, что в перспективе это может иметь далеко идущие последствия. Отношения у этой части населения настороженное", — сказал Трапш.

Жители Франции, США, Германии и Великобритании негативно оценивают действия Китая на международной арене, в то время как большинство россиян, наоборот, поддерживают политику Пекина и считают его союзником.

Об этом свидетельствуют данные опросов ФОМ и французской социологической компании IFop для международного информационного агентства и радио Sputnik.