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Антон Уткин
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Уткин: террористы в Сирии производят химоружие без труда

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Террористы производят химическое оружие в Сирии, заявили в МИД РФ. Эксперт по химоружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин в эфире радио Sputnik рассказал, почему такое производство для боевиков не представляет проблемы.

Террористы нашли возможности для производства химоружия в Сирии, но идет также материальная и техническая подпитка из-за рубежа, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"За годы боевых действий в Сирии, да и в соседнем Ираке поступали сведения о захвате боевиками научно-технической документации по производству химоружия (например, в специализированной библиотеке в иракском городе Мосул) и химпредприятий с соответствующим оборудованием, привлечении к синтезу боевых отравляющих веществ гражданских и военных специалистов-химиков", – сказал Сыромолотов.

При этом, по его словам, "конечно, идет определенная материальная и техническая подпитка и из-за рубежа".

В эфире радио Sputnik эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин высказал мнение, что производить химоружие на территории Сирии для боевиков не представляет большой сложности.

"Нужно понимать, что масштаб химической войны на Ближнем Востоке гораздо больше того, что доходит до общественности. Только в 2016 году было 65 подтвержденных ОЗХО случаев применения химоружия. Кроме того, нужно вспомнить, что ИГ* формировалось за счет большого количества выходцев из иракской армии и военно-промышленного комплекса. Значительное количество специалистов из военной химической программы Ирака перешло на сторону ИГ*. Таким образом, на стороне боевиков могло оказаться значительное количество компетентных специалистов по химическому оружию. Подтверждение об этом периодически доходят даже через СМИ. При наличии экспертных знаний произвести химическое оружие относительно несложно, поскольку значительная часть компонентов поступает через совершенно проницаемые границы Ирака и Сирии. Кроме того, в качестве химоружия может использоваться, например, хлор в баллонах, то есть те вещи, которые можно приобрести на сайтах. То есть никаких особых технических проблем, с точки зрения ИГ* и боевиков, для производства химоружия в Ираке и Сирии нет", – сказал Антон Уткин.




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