Джинджолия о Гагулия: всегда был рядом, когда Абхазия нуждалась в нем

О том, каким человеком и политиком был премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, в интервью радио Sputnik рассказал член Общественной палаты, политолог, аналитик Сократ Джинджолия.
В начале недели европейская валюта и американский доллар обновляли максимумы с марта 2016 года — доллар поднимался выше 70 рублей, евро — выше 81 рубля. В среду на Московской бирже курсы валют скорректировались вниз.
Вооруженное ограбление отделения Сберегательного банка Абхазии вблизи Красного моста в Сухуме произошло 10 сентября.
Геннадий Гагулия погиб в ДТП, произошедшем вечером 8 сентября, похороны пройдут 12 сентября.
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Кавказские барсы могут появиться на территории Южной Осетии – российские экологи провели исследование местообитаний хищников.
Азербайджанские виноделы увеличивают объемы выпуска вин и находят новых потребителей, чтобы не зависеть от одного или двух рынков.
Внутриполитическая ситуация в Армении, включая скандал с прослушкой глав СНБ и ССС, стала основной темой на заседании комиссии ПАСЕ.