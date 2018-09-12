Джинджолия о Гагулия: всегда был рядом, когда Абхазия нуждалась в нем

О том, каким человеком и политиком был премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, в интервью радио Sputnik рассказал член Общественной палаты, политолог, аналитик Сократ Джинджолия.