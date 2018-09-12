14:49 12 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.57
  • EUR80.65
Поиск
Сократ Джинджолия.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Джинджолия о Гагулия: всегда был рядом, когда Абхазия нуждалась в нем

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (39)
17 0 0

О том, каким человеком и политиком был премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, в интервью радио Sputnik рассказал член Общественной палаты, политолог, аналитик Сократ Джинджолия.

"Его профессионализм и знания пригодились Абхазии во время Отечественной войны 1992-1993 годов. Помню, когда Абхазия находилась  в экономической и политической изоляции, Геннадий Леонидович находил возможности для того, чтобы обеспечивать республику всем необходимым. Без преувеличения можно сказать, что его заслуги в этом очень велики. Будучи заместителем председателя правительства во время войны, он находил связи для оказания помощи, Абхазия в то время нуждалась и в продуктах питания, и  в медикаментах, и в средствах защиты. Его профессионализм помогал республике и после окончания войны.  Он всегда был рядом, когда Абхазия нуждалась в нем. Все это делалось незаметно", — сказал Джинджолия в эфире радио Sputnik Абхазия.

Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (39)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Переднеазиатский леопард (кавказский барс)
    Край барсов

    Кавказские барсы могут появиться на территории Южной Осетии – российские экологи провели исследование местообитаний хищников.

  • Азербайджанские вина, фото из архива
    Истина в вине

    Азербайджанские виноделы увеличивают объемы выпуска вин и находят новых потребителей, чтобы не зависеть от одного или двух рынков.

  • Сессия ПАСЕ
    Что у вас происходит?

    Внутриполитическая ситуация в Армении, включая скандал с прослушкой глав СНБ и ССС, стала основной темой на заседании комиссии ПАСЕ.

  • Девушка в библиотеке
    Учи, студент!

    Латвийским школам разрешили принимать на работу студентов без педагогического образования, чтобы справиться с нехваткой учителей.

  • Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас
    Муха не пролетит

    Министр внутренних дел Литвы показал дипломатам стран Европейского союза, как республика защищает границы с Россией.

  • Молдавские леи
    Куда уходят леи?

    Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил о миллионах, растраченных по вине министерства окружающей среды.

  • Переднеазиатский леопард (кавказский барс)
    Край барсов

    Кавказские барсы могут появиться на территории Южной Осетии – российские экологи провели исследование местообитаний хищников.

  • Азербайджанские вина, фото из архива
    Истина в вине

    Азербайджанские виноделы увеличивают объемы выпуска вин и находят новых потребителей, чтобы не зависеть от одного или двух рынков.

  • Сессия ПАСЕ
    Что у вас происходит?

    Внутриполитическая ситуация в Армении, включая скандал с прослушкой глав СНБ и ССС, стала основной темой на заседании комиссии ПАСЕ.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Геннадий Гагулия
В память о премьере: 20 кадров из жизни Геннадия Гагулия
Путин и Си Цзиньпин приготовили блины
Блины от президентов: Путин и Си Цзиньпин продемонстрировали кулинарные навыки
Санкции против России: кто на самом деле проиграл
Антироссийские санкции: кто на самом деле проиграл

Соцсети

Sputnikabkhazia