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Виктор Достов
© Sputnik / Игорь Руссак

Достов о криптовалюте сегодня: никто не торопится, изучают

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Ситуацию на рынке криптовалюты в эфире радио Sputnik прокомментировал ведущий эксперт в отрасли розничных платежей, глава ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов.

"Пока криптовалюта остается таким островком, денежная масса там не очень большая, для расчета она используется очень вяло. Это в основном инвестиционный инструмент. Регуляторы сейчас немного расслабились, они понимают, что ужаса от того, что если они будут сидеть спокойно, завтра все уйдет в биткоин или еще куда-то, не будет. Опыт у всех одинаковый, есть только два принципиально разных подхода. Первый подход – страна говорит, что не знает, что толком с этим делать, но хочет извлекать из этого выгоду. Все это у нее будет под каким-то контролем, если будет надо, она завернет гайку. Есть страны, которых сейчас практически не осталось, они встали на путь жесткого отрицания. Есть страны, которые находятся на переходной стадии завинчивания гаек. Это все не вопрос понимания и не вопрос опыта. Это вопрос концепции. Никто не торопится. Сейчас перешли к такому оппортунистическому подходу в хорошем смысле слова", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Подробности слушайте в аудиоверсии. 

5-7 сентября 2018 года в Сочи Банк России принял юбилейный Х Глобальный форум Альянса за финансовую доступность. Он стал первым Глобальным форумом, который прошел в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Тема Глобального форума — "Инновации. Доступность. Реальные результаты". Представители финансовых регуляторов более 90 государств — членов Альянса за финансовую доступность (Alliance for Financial Inclusion, AFI) — обсудили различные направления инновационных разработок в области финансовой доступности, а также реальные результаты их внедрения в разных странах мира.




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