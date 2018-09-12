Бжания о Раждене Гумба: профессионал с глубокой национальной природой

"Общеизвестный факт, что Ражден не знал нотных грамот и в 14 лет уже сам написал песни. Нотопись он придумал сам. Все мелодии состояли из знаков, которые он сам придумал. Его мама пела в церковном хоре, его дед Мамсыр Гумба был известным народным певцом-сказителем. С детства Ражден был приобщен к народной культуре, к народным абхазским песням. Он имел возможность слушать, как древние старцы поют древние хоровые песни. Думаю, эта его любовь к хоровому пению сыграла роль в том, что он стал первым профессиональным абхазским композитором, и его имя тесно связано со становлением абхазской профессиональной музыки", — рассказала Бжания.

Она также отметила, что Ражден Гумба был профессионалом с глубокой национальной природой, национальные истоки проходят красной нитью через все его творчество.

Народный артист Абхазии, композитор, хоровой дирижер, общественный деятель Ражден Джгутанович Гумба родился 12 сентября 1926 года в селе Дурипш Гудаутского района Абхазии.

Он стоял у истоков становления абхазской профессиональной музыки.

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Его музыка звучит за пределами республики. "Фортепианная сюита на абхазские темы" была включена в программу профессора Пражской консерватории Юрия Франтишека. Его произведения поют хоровые коллективы Греции, Франции, Молдавии. Гумба создал музыку к спектаклю Львовского Государственного драматического театра. Украинский драматург Верещак написал на афише своего спектакля: "До встречи с тобой, дорогой Ражден, я видел Абхазию глазами, после встречи с тобой услышал Абхазию сердцем".

Имя Раждена Гумба носит Государственная филармония Абхазии.



