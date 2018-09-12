Мартынов о деле Скрипалей: Британия продолжит объяснять свое русофобство

"Поскольку вся эта история, придуманная британскими писателями-фантастами, к реальности отношения не имеет, то Британия, соответственно, не будет реагировать. Мы в очередной раз посмеемся, а они будут продолжать гнуть свою упрямую линию, выдумывая вновь объяснения своему русофобству и всем недружественным шагам в отношении нас. Прикрывая тем самым истинные причины своих действий", – сказал Алексей Мартынов.

По его словам, истинные причины заключаются в традиционной для британского истеблишмента ненавистнической позиции в отношении России.

"Она связана с принципиально разными подходами к имперской политике. Россия, присоединяя земли и являясь до сих пор самой большой страной в мире, о людях всегда заботилась: учила, лечила, развивала. Британия же, присоединяя войной территории, с жестокостью присваивала все возможные ресурсы своих колоний и уничтожала целые народы. И это продолжается, несмотря на то, что уже нет Британской империи. Существует островное государство, которое теперь даже не член Европейского союза. Но вот эти фантомные боли, которые отголосками звучат в британской патриотической песне: "Правь, Британия, морями…", дают о себе знать. Это уже своего рода шизофрения. Реальность уже другая, а они живут в прошлом", – отметил политолог.

Владимир Путин призвал "подозреваемых" в отравлении Скрипалей выступить в СМИ. Президент заявил, что Москве известны их личности.

"Мы знаем, кто они такие, мы их нашли", – сказал российский лидер в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).