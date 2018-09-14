Захарова о биолаборатории США в Грузии: опасные игры с непредсказуемым исходом

МИД России запросит в Госдепе США официальные разъяснения в связи с представленными Георгадзе фактами, свидетельствующими о неблаговидной роли контингента вооруженных сил Америки, который развернут в микробиологической лаборатории на территории Грузии.

11 сентября в Москве грузинский общественный деятель, лидер движения "Грузия за рубежом", экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе на пресс-конференции представил новые документы о неофишируемой деятельности исследовательского Центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Георгадзе.

"Давайте называть вещи своими именами. Это микробиологическая лаборатория высокого уровня защиты, которая была построена Пентагоном в поселке Алексеевка в пригороде Тбилиси. Под вывеской этого, на первый взгляд, гражданского учреждения, формально входящего в систему Минздрава Грузии, прописалось управление медицинских исследований сухопутных войск США-Грузия, у которых есть и название на английском языке. Американские военные заняты исследованием особо опасных заболеваний, характерных не только для Грузии, но и для сопредельных стран, включая Россию. Поэтому нас не может не беспокоить эта тема. Такой интерес Пентагона к Грузии невозможно объяснить исключительно гуманитарными соображениями. О силе гуманитарной заботы Вашингтона в отношении стран, находящихся не в непосредственной близости от границ США, мы все прекрасно знаем. Также мы все прекрасно знаем, чем эта гуманитарная обеспокоенность, как правило, заканчивается. Ничем конструктивным. К сожалению, это всегда заканчивается очень опасными играми с непредсказуемыми результатами", — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также напомнила, что российские государственные и общественные деятели, депутаты Государственной Думы, неправительственные эксперты неоднократно выражали тревогу в связи с активизацией медико-биологической деятельности военных ведомств США и других стран НАТО по периметру российских границ.

"Это беспокоит нас, это беспокоит российские государственные структуры, это беспокоит российских граждан по понятным причинам. У меня вопрос: это никого не беспокоит в Грузии? Ведь эти лаборатории находятся на территории их суверенного государства. Чем они занимаются и к чему это может привести?" — подчеркнула Мария Захарова.

Она сообщила о том, что МИД России запросит в Госдепартаменте США официальные разъяснения в связи с представленными Георгадзе новыми фактами, которые свидетельствуют о неблаговидной роли контингента вооруженных сил Америки, который развернут в микробиологической лаборатории на территории Грузии.



