Арешев о лаборатории в Грузии: США разрабатывают биологическое оружие

Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.

"Тема военных биологических объектов в Грузии и в других странах постсоветского пространства возникла не сейчас. Однако за последнее время она не предрекала столь серьезного внимания, как в последние дни. Это связано с новыми данными и новыми документами, которые, в том числе представил бывший глава службы госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе на своей недавней пресс-конференции. Грузинская сторона демонстрирует открытость в работе лаборатории. Даже время от времени там случаются экскурсии, бывали там и российские журналисты. Однако есть основания предполагать, что все равно истинным хозяином биолаборатории остается американское военное ведомство и соответствующие структуры, специализирующиеся на разработке новых видов оружия, основанного в том числе на биологических, генетических и этнических принципах. Это вызывает серьезную обеспокоенность со стороны России. Думаю, что не в меньшей степени подобные эксперименты должны вызывать обеспокоенность внутри Грузии, потому что в последние годы в этой стране усилились вспышки болезней, инфекций как среди животных, так и среди людей. Помимо ущерба для экономики, сельского хозяйства Кавказского региона, Юга России в целом, где в последнее время тоже усилились различного рода неприятности в сфере медицины и здравоохранения, деятельность этих лабораторий представляет непосредственную угрозу для значительных густонаселенных регионов. Чем дальше, тем больше этот вопрос будет выноситься в том числе российской стороной и ее союзниками тоже на площадках различных международных организаций", — отметил Арешев.

На пресс-конференции 11 сентября экс-министр госбезопасности Грузии рассказал об опытах над людьми в секретных лабораториях США под Тбилиси.

Эксперт напомнил, что профильная конвенция по биологическому оружию, подписанная несколько десятков лет назад, содержит одни общие положения, а также нет достаточных механизмов ее верификации, эта конвенция висит в воздухе, нет практических механизмов ее применения.



