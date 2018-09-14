21:09 14 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.28
  • EUR79.95
Поиск
Андрей Арешев
© Sputnik Alexander Natruskin

Арешев о лаборатории в Грузии: США разрабатывают биологическое оружие

Радио
Получить короткую ссылку
221 0 0

Целью американских опытов в Грузии может быть создание нового биологического оружия, отметил в интервью Sputnik научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Арешев.

Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.

"Тема военных биологических объектов в Грузии и в других странах постсоветского пространства возникла не сейчас. Однако за последнее время она не предрекала столь серьезного внимания, как в последние дни. Это связано с новыми данными и новыми документами, которые, в том числе представил бывший глава службы госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе на своей недавней пресс-конференции. Грузинская сторона демонстрирует открытость в работе лаборатории. Даже время от времени там случаются экскурсии, бывали там и российские журналисты. Однако есть основания предполагать, что все равно истинным хозяином биолаборатории остается американское военное ведомство и соответствующие структуры, специализирующиеся на разработке новых видов оружия, основанного в том числе на биологических, генетических и этнических принципах. Это вызывает серьезную обеспокоенность со стороны России. Думаю, что не в меньшей степени подобные эксперименты должны вызывать обеспокоенность внутри Грузии, потому что в последние годы в этой стране усилились вспышки болезней, инфекций как среди животных, так и среди людей. Помимо ущерба для экономики, сельского хозяйства Кавказского региона, Юга России в целом, где в последнее время тоже усилились различного рода неприятности в сфере медицины и здравоохранения, деятельность этих лабораторий представляет непосредственную угрозу для значительных густонаселенных регионов. Чем дальше, тем больше этот вопрос будет выноситься в том числе российской стороной и ее союзниками тоже на площадках различных международных организаций", — отметил Арешев.

На пресс-конференции 11 сентября экс-министр госбезопасности Грузии рассказал об опытах над людьми в секретных лабораториях США под Тбилиси.

Эксперт напомнил, что профильная конвенция по биологическому оружию, подписанная несколько десятков лет назад, содержит одни общие положения, а также нет достаточных механизмов ее верификации, эта конвенция висит в воздухе, нет практических механизмов ее применения. 


Теги:
оружие, биохимия, лаборатории, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Монтаж металлоконструкций
    Украинцы идут!

    Безвизовый режим и расширение списка профессий для приглашенных работников сделали Украину главным поставщиком гастарбайтеров для Латвии.

  • Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, архивное фото
    Юность в сапогах

    Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил снизить максимальный призывной возраст на три года — до 23 лет.

  • За рулем, автомобиль
    Не штрафы, а разорение

    В Молдове ужесточают наказание за нарушения ПДД. Что грозит нерадивым водителям – в материале Sputnik.

  • Выступление представителей Таджикистана на пятой рабочей сессии ежегодного совещания БДИПЧ ОБСЕБДИПЧ ОБСЕ
    Достойно сожаления

    В Душанбе выразили сожаление, что ОБСЕ предоставила площадку для выступления запрещенной в Таджикистане экстремистской партии.

  • Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан
    Только конкретика

    О чем договорились президенты Узбекистана и Беларуси Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко по итогам встречи в Ташкенте - в материале Sputnik.

  • 1-я пехотная бригада отработала сотрудничество с полицией и спасательной службой Эстонии
    "Яростный можжевельник"

    В полусотне километров от России Силы обороны Эстонии отработали сотрудничество с полицейскими и спасателями в условиях "возможного кризиса или конфликта".

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Если соберетесь в Солсбери, какие достопримечательности посетить
Пуски ракет ЗРС С-300 и ЗРК Бук в рамках маневров Восток-2018
Вся мощь российской ПВО: как на "Восток-2018" отразили удары уникальных ракет-невидимок
Эволюция iPhone
Эволюция iPhone

Соцсети

Sputnikabkhazia