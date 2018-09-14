Килба раскрыл уникальность Сентябрьской операции по освобождению Абхазии

"Данная операция, разработанная Генштабом вооруженных сил Республики Абхазия, была уникальна. В тех сложнейших условиях, когда кадровых офицеров было недостаточно, тем не менее, операция была продумана и проработана досконально. Сентябрьская операция она не рассматривалась, как отдельная, операция началась по освобождению столицы в июле. Первый этап операции был самый сложный. В наступление пошли с населенных пунктов Каман, Шрома и взошли на господствующие высоты с севера от города Сухум. Это были в основном силы второй стрелковой бригады и часть подразделений первой бригады, а также Гагрский гарнизон. Эта сложнейшая операция на первом этапе, к сожалению, не полностью увенчалась успехом. Стойкость и мужество наших ребят позволило закрепиться на северных скатах высот, на которые мы должны были выйти. Я на тот период был командующим Гумистинским фронтом и выполнял задачу по ложному маневру, захвату плацдарма в районе Маяка. Задача была выполнена полностью.

Противник первые трое суток был убежден и основной упор делал на то чтобы сбросить подразделение на плацдарме. По направлению главного удара сопротивление противника было минимальным. В самом начале к выходу на рубежи мы понесли потери на минных полях", — сказал Килба.