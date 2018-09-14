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Секретарь совбеза Мухамед Килба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Килба раскрыл уникальность Сентябрьской операции по освобождению Абхазии

Радио
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Секретарь Совета безопасности, Герой Абхазии Мухамед Килба в эфире радио Sputnik отметил, что операция по освобождению Абхазии, которую провели в сентябре 1993 года, была уникальна.

 "Данная операция, разработанная Генштабом вооруженных сил Республики Абхазия, была уникальна. В тех сложнейших условиях, когда кадровых офицеров было недостаточно, тем не менее, операция была продумана и проработана досконально. Сентябрьская операция она не рассматривалась, как отдельная, операция началась по освобождению столицы в июле. Первый этап операции был самый сложный. В наступление пошли с населенных пунктов Каман, Шрома и взошли на  господствующие высоты с севера от города Сухум. Это были в основном силы второй стрелковой бригады и часть подразделений первой бригады, а также Гагрский гарнизон. Эта сложнейшая операция на первом этапе, к сожалению, не полностью увенчалась успехом. Стойкость и мужество наших ребят позволило закрепиться на северных скатах высот, на которые мы должны были выйти. Я на тот период был командующим Гумистинским фронтом и выполнял задачу по ложному маневру, захвату плацдарма в районе Маяка. Задача была выполнена полностью.

Противник первые трое суток был убежден и основной упор делал на то чтобы сбросить подразделение на плацдарме. По направлению главного удара сопротивление противника было минимальным. В самом начале к выходу на рубежи мы понесли потери на минных полях", — сказал Килба.

Теги:
Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Мухамед Килба, Абхазия


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