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Алексей Леонков
© Фото: Алексей Леонков

Леонков о создании армии в Косово: у Европы появится еще одна головная боль

Радио
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Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков в интервью радио Sputnik прокомментировал возможном появлении собственной армии в Косово.

"Все, что творится в Косово, все идет под ручным управлением со стороны США. Прежде всего создание армии нужно США, для того чтобы на Балканском полуострове создать соответствующую зону нестабильности. Понятное дело, появление такой армии, во-первых противоречит резолюции совета безопасности ООН, в которой говорилось о том, что Косово должно быть демилитаризованной зоной, но, несмотря на это, начиная с 2014 года, идет упорная попытка создать подобные вооруженные силы на основе гражданского органа власти. США сами по себе нарушают многие положения международного права, а также резолюцию ООН, теперь воспитали своего последователя Косово, которое тоже будет нарушать резолюцию ООН. Если мы говорим, что творится на этой территории, то понятное дело, что там сплошное беззаконие, об этом Сербская сторона не раз уведомляла. У Европейских стран появляется еще одна головная боль, у них есть уже одна головная боль Украина", — сказал Леонков в интервью радио Sputnik.

Правительство Косово утвердило пакет из трех законопроектов о трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в армию, сообщает "РИА Новости". В поддержку инициативы проголосовали все члены кабинета министров за исключением двух отсутствовавших представителей партии нацменьшинства "Сербский список". Инициатором голосования стал министр сил безопасности Рустем Бериша.

"Создание механизмов безопасности является самым крупным вкладом нашей страны в безопасное будущее. Косово будет создавать вооруженные силы, многонациональные и многофункциональные наравне с армиями мира по стандартам НАТО", — заявил премьер-министр Рамуш Харадинай.

Законопроекты были переданы на рассмотрение парламенту. Когда он приступит к обсуждению документов, пока не известно.

Теги:
армия, ООН, США


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