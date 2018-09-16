Джения: мы стали смелее, нас не пугают неполные залы при серьезной музыке

"Мы стали смелее в концептуальных программах, если раньше как-то боялись предлагать публике серьезную музыку и строили программу из популярной классики, то теперь мы не боимся, нас не пугают неполные залы. Основную задачу мы видим в просветительской работе. К сожалению, еще очень много зияющих пустот в музыкальной сфере, не так много концертов, возможностей приглашать какие-то имена. Я понимаю, что сейчас нет границ, и все можно услышать виртуально, но звучание живого концерта ничто не заменит", — отметила Джения.