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Эсма Джения
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Джения: мы стали смелее, нас не пугают неполные залы при серьезной музыке

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Художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Джения в эфире радио Sputnik подвела итоги очередного концертного сезона.

"Мы стали смелее в концептуальных программах, если раньше как-то боялись предлагать публике серьезную музыку и строили программу  из популярной классики, то теперь мы не боимся, нас не пугают неполные залы. Основную задачу мы видим в просветительской работе. К сожалению, еще очень много зияющих пустот в музыкальной сфере, не так много концертов, возможностей приглашать какие-то имена. Я понимаю, что сейчас нет границ, и все можно услышать виртуально, но звучание живого концерта ничто не заменит", — отметила Джения.

Теги:
концертные залы, Абхазская государственная филармония, Сухум, Абхазия


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