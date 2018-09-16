Килба об освобождении Сухума: пошагово выполняли задачи операции

"Всевышний нас уберег, несмотря на политическое, психологическое давление под которым находился Владислав Григорьевич, он на нас не срывался. Мы сумели провести не фронтальное наступление с тех рубежей, на которые вышли в июле, а именно по батальонам выполнили задачи. Если где-то оказывалось активное сопротивление противника, воздействовали огнем артиллерии и танков. Если невозможно было, мы останавливали продвижение, стараясь сберечь наши подразделения, и начинали наступление уже с другим батальоном и на другом участке фронта. И так, мы пошагово продвигались, выполняли задачи", — отметил Килба.