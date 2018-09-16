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Секретарь совбеза Мухамед Килба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Килба об освобождении Сухума: пошагово выполняли задачи операции

Радио
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Секретарь Совета Безопасности, Герой Абхазии Мухамед Килба в эфире радио Sputnik рассказал, как проходила в сентябре 1993 года операция по освобождению Абхазии.

"Всевышний нас уберег, несмотря на политическое,  психологическое давление под которым находился Владислав Григорьевич, он  на нас не срывался. Мы сумели провести не фронтальное наступление с тех рубежей, на которые вышли в июле, а именно по батальонам выполнили задачи. Если где-то оказывалось активное сопротивление противника, воздействовали огнем артиллерии и танков. Если невозможно было, мы останавливали продвижение, стараясь сберечь наши подразделения, и начинали наступление уже с другим батальоном и на другом участке фронта. И так, мы пошагово продвигались, выполняли задачи", — отметил Килба.

Теги:
операция, освобождение, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Совет Безопасности Абхазии, Мухамед Килба, Абхазия


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