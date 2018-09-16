23:39 16 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.28
  • EUR79.95
Поиск
Тимур Ахба
© Sputnik / Илона Хварцкия

Ахба о детском футболе в Абхазии: мечтают уехать туда, где есть перспектива роста

Радио
Получить короткую ссылку
10340

О том, как развивается детский футбол в Абхазии, в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказал спортивный директор ФК "Динамо –Сухум" Тимур Ахба.

"Пока детки маленькие, у них огромный интерес к футболу, но чем старше они становятся, тем быстрее пропадает и интерес. Это связано с тем, что нет перспективы у них. Дети, у кого получается, те стараются и стремятся уехать. Все они мечтают уехать, потому что там рост и перспектива. А у нас, перейдя во взрослую лигу, они получают заработную плату, которой им не хватает, приходится еще параллельно  подрабатывать. У нас три главные проблемы. Первая – это перспектива, вторая — квалификация тренеров. Футбол не стоит на месте, он постоянно меняется, а у нас он остановился. Технически, физически дети соответствуют всем параметрам, а вот тактически мы сильно отстаем.  И третья проблема – это финансирование. Без денег не будет ни первого, ни второго", — рассказал Ахба в интервью радио Sputnik Абхазия.

Теги:
футбол, дети, футбольные клубы, Сухум, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Монтаж металлоконструкций
    Украинцы идут!

    Безвизовый режим и расширение списка профессий для приглашенных работников сделали Украину главным поставщиком гастарбайтеров для Латвии.

  • Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, архивное фото
    Юность в сапогах

    Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил снизить максимальный призывной возраст на три года — до 23 лет.

  • За рулем, автомобиль
    Не штрафы, а разорение

    В Молдове ужесточают наказание за нарушения ПДД. Что грозит нерадивым водителям – в материале Sputnik.

  • Выступление представителей Таджикистана на пятой рабочей сессии ежегодного совещания БДИПЧ ОБСЕБДИПЧ ОБСЕ
    Достойно сожаления

    В Душанбе выразили сожаление, что ОБСЕ предоставила площадку для выступления запрещенной в Таджикистане экстремистской партии.

  • Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан
    Только конкретика

    О чем договорились президенты Узбекистана и Беларуси Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко по итогам встречи в Ташкенте - в материале Sputnik.

  • 1-я пехотная бригада отработала сотрудничество с полицией и спасательной службой Эстонии
    "Яростный можжевельник"

    В полусотне километров от России Силы обороны Эстонии отработали сотрудничество с полицейскими и спасателями в условиях "возможного кризиса или конфликта".

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Последствия разгула стихии: Ураган Флоренс накрыл восточное побережье США
Поросячий триатлон устроила китайский фермер Юй Сяобо
Поросячий триатлон: китайский фермер устроил необычные соревнования
Самые распространенные языки мира
Какой язык учить: инфографика поможет сделать правильный выбор

Соцсети

Sputnikabkhazia