Ахба о детском футболе в Абхазии: мечтают уехать туда, где есть перспектива роста

"Пока детки маленькие, у них огромный интерес к футболу, но чем старше они становятся, тем быстрее пропадает и интерес. Это связано с тем, что нет перспективы у них. Дети, у кого получается, те стараются и стремятся уехать. Все они мечтают уехать, потому что там рост и перспектива. А у нас, перейдя во взрослую лигу, они получают заработную плату, которой им не хватает, приходится еще параллельно подрабатывать. У нас три главные проблемы. Первая – это перспектива, вторая — квалификация тренеров. Футбол не стоит на месте, он постоянно меняется, а у нас он остановился. Технически, физически дети соответствуют всем параметрам, а вот тактически мы сильно отстаем. И третья проблема – это финансирование. Без денег не будет ни первого, ни второго", — рассказал Ахба в интервью радио Sputnik Абхазия.

