Егорченков: американцам не нужна победа в Сирии, они играют в "долгую"

Спецпосланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура провел консультации с представителями стран-гарантов перемирия в Сирии ("астанинская тройка") по вопросу формирования комитета по разработке новой конституции Сирии. Создана группа, которая займется ее подготовкой. Однако окончательно перевести сирийское урегулирование в политическую плоскость сейчас не позволяет нерешенность проблемы Идлиба – последней провинции, неподконтрольной Дамаску.

"Три варианта решения этой проблемы. Сценарий первый жесткий, как было написано в материале Аль-Джазира "пройти катком" по Идлибу, уничтожить все и установить контроль над провинцией. Невозможная ситуация для современной Сирии, потому что на собственной территории так не воюют. Сирийское правительство хорошо понимает, что после освобождения Идлиба, территория эта переходит к Дамаску, надо будет выстраивать отношения, самоубийц в политическом смысле в Дамаске нет. Вариант второй, в том же материале Аль-Джазира был написан как турецкий вариант. Всех боевиков разоружить, назвать их официально оппозиционными силами. Якобы этот вариант прорабатывался Эрдоганом и предлагался участникам тройки. Дальше этих боевиков развести по местам их прошлого проживания внутри Сирии.

Все прекрасно понимают, что это означает вторую волну войны. Этот вариант тоже не срабатывает.

Остается третий вариант, который условно обозначим, как вариант Дамаск-Москва. Это медленное вхождение на территорию Идлиба, с одной стороны зачистка, а с другой выстраивание внутренних горизонтальных связей. Скорее всего, это и будет осуществляться по моим ощущениям.

Все было бы хорошо, если бы не было внешнего фактора. Я поддерживаю мысль, высказанную президентом Асадом, о том, что если бы не северная граница с Турцией и южная с Иорданией, боевики, террористы на территории Сирии были бы побеждены давно. Мы видим, к сожалению, что подпитка идет и с севера, и с юга. Американский фактор, несмотря на все заявления президента Трампа, что американцы уйдут с Сирии, по факту, мы видим, что этого не происходит. Идет обратный процесс, количество американских военных объектов точечно увеличивается. У американцев есть время, они совершенно не хотят победить в Сирии завтра или послезавтра. Им не нужно думать о том, чтобы перейти к поствоенному урегулированию, их это не касается, они играют в долгую", — отметил Егорченков.