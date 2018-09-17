Джоджуа рассказал, каким будет парад в Сухуме ко Дню Победы и Независимости

"Тренировки к параду Победы проходят каждую пятницу на площади Свободы. На сегодня проведено уже десять тренировок пеших колонн парадного расчета. 28 сентября состоится генеральная репетиция парада Победы. В нем примут участие парадные расчеты Министерства обороны, Вооруженных сил Республики Абхазия, а также военнослужащие 7 военной базы Министерства обороны РФ, российских пограничников. Общее количество задействованного в этом году в параде личного состава около полутора тысяч человек. Также в параде будет задействована техника в количестве 119 единиц. Это артиллерийское вооружение, бронемашины, самолеты, вертолеты. На генеральной репетиции будут присутствовать руководство страны, Министерства обороны", — сообщил Джоджуа.