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Главный специалист научно-исследовательского отдела Госстатистики Инал Габлия
© Sputnik Бадрак Авидзба

Габлия рассказал, как можно овладеть абхазским за два месяца

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Автор проекта онлайн изучения абхазского языка Инал Габлия в эфире радио Sputnik рассказал, что интерес к проекту высокий.

"Проект нацелен на тех, кто только начинает изучать язык. Идея пришла в марте. Нас поддержал один из известнейших специалистов в лингвистике, полиглот Дмитрий Петров, кому я даже предложил стать студентом. Он обрадовался проекту. Идея онлайн школы активно развивается, 18 сентября мы хотим запустить первый поток. Подали заявки больше 120 человек из разных стран, есть люди также из Голландии  и Канады.

Мы взяли за основу учебник, разработанный Государственным комитетом по языковой политике. Доработали какие-то вещи, в планах создать новый учебник. Интерес к проекту большой, очень многие хотят изучить язык, среди них и представители других национальностей, а также абхазы, проживающие в Сирии, Иордании, Турции. Мы будем активно развивать проект. А методика связана с интернет технологиями, то есть это платформа в виде конференции. В прямом эфире можно будет задавать вопросы педагогу", — сообщил Габлия.



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