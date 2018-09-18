Гвинджия о признании независимости Абхазии: мир согласился с Россией

"Безусловно, это исторический шаг, который мы все ждали очень долго. Грузия решила использовать накопившуюся обиду за их провальную военную операцию. Россия же до конца предлагала Грузии компромиссы. Даже после августа 2008 года предлагала примирение, найти другой формат сосуществования. Но Грузия пошла по другому пути, появилась политика об оккупированных территориях, которая единогласно была поддержана Западом. Но по большому счету, весь мир согласился негласно с решением такой великой страны, как Россия. И даже те страны, которые нас не признали, я свидетель этого, они подверглись жесткому и открытому давлению со стороны США", — сказал Гвинджия.