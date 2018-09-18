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Максим Гвинджия
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Гвинджия о признании независимости Абхазии: мир согласился с Россией

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Экс-министр иностранных дел Максим Гвинджия в эфире радио Sputnik в 10-летний юбилей признания независимости Абхазии Россией дал оценку данному факту.

"Безусловно, это исторический шаг, который мы все ждали очень долго. Грузия решила использовать накопившуюся обиду за их провальную военную операцию. Россия же до конца предлагала Грузии компромиссы. Даже после августа 2008 года предлагала примирение, найти другой формат сосуществования. Но Грузия пошла по другому пути, появилась политика об оккупированных территориях, которая единогласно была поддержана Западом. Но по большому счету, весь мир согласился негласно с решением такой великой страны, как Россия. И даже те страны, которые нас не признали, я свидетель этого, они подверглись жесткому и открытому давлению со стороны США", — сказал Гвинджия.



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