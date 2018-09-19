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Тимур Исупов
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Исупов о гастролях Адыгейского театра в Абхазии: лед тронулся и пусть не остановится

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Актер, режиссер, заместитель художественного руководителя Национального театра Адыгеи Тимур Исупов в эфире радио Sputnik выразил надежду на то, что восстановленные связи с Абхазским театром не прервутся, и абхазские актеры приедут в Адыгею с ответным визитом.

"Я ребенок советского времени, с теплым детским чувством отношусь к той стране, в которой родился. Мне жаль, что сегодня многие связи между людьми нарушены. И то, что мы приехали в Абхазию, и то, что Касей Яхьевич Хачегогу с такой теплотой вспоминает прошлую поездку и хочет, чтобы это случилось, не остановилось. Он на открытии наших гастролей вспоминал, что в 1984 году произнес фразу о том, что лед тронулся. Но лед тронулся и остановился на 34 года. Хочется, чтобы сейчас он тронулся и не останавливался. Нам тоже этого очень хочется. Мы понимаем, что он на нас возложил определенную  ответственность. Мы волнуемся, хотим, чтобы все случилось, и Абхазскому театру захотелось приехать к нам в Адыгею", — сказал Исупов.

Национальный театр Республики Адыгея имени Ибрагима Цея в последний раз приезжал на гастроли в Абхазию в 1984 году. Спустя почти 35 лет Адыгейский театр вновь с гастролями в Абхазии. Нынешний приезд приурочен к юбилею Победы в Отечественной войне народа Абхазии.  Показ спектаклей в Абхазском драматическом театре продлится до 22 сентября.

Теги:
гастроли, Абхазский драматический театр, Сухум, Республика Адыгея, Абхазия


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