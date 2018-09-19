Дзыба об освобождении Сухума: горжусь, что мы были на острие наступления

"Наши три БМП стояли, как бегуны на старте. Мы получили приказ переходить Гумисту, так и сделали, перешли. Слева от нас шел Сухумский батальон, справа был третий батальон. Мы стали продвигаться вперед. Мы стояли на передке наступления, были острием кинжала, чем я и горжусь. Грузины нас стали уже обстреливать, но мы этого не замечали, нам сказали укрыться, потому что были в зоне видимости. Стали уходить, я стал сдавать задом и провалился в воронку от бомбы, один нос только торчал. Я застрял, не смог вылезти. Меня охватила злость. Я вышел из БМП без оружия, побежал к БМП 02, стал стучать по БМП. Я зацепил трос, и они нас вытащили, и все это было на открытой местности, под обстрелом", — рассказал Дзыба в эфире на радио Sputnik Абхазия.

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