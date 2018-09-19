Бейа о "Бессмертном полке": это ощущение, что близкие вместе с нами

О том, как в честь 25-летия Победы и Независимости Абхазии 30 сентября в Сухуме пройдет акция "Бессмертный полк", в беседе на радио Sputnik рассказала директор музея Боевой Славы имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинба Мзия Бейа.

"Для нас и для всего абхазского народа акция имеет большое значение. Мы проходим с фотографиями погибших защитников нашей Родины, и для нас они, как живые, а для родных это еще больше, ощущение того, что эти люди вместе с нами, и это самый главный, важный момент в проведении этой акции", — сказала Бейа в эфире радио Sputnik Абхазия.

Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее от полученных ранений.