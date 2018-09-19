Барателиа о первой банкноте в Абхазии: в магазин за продуктами не сходишь

"В соответствии с законом "О памятных монетах" выпущенные в обращение банкноты является платежным средством по их номинальной стоимости, имеющей твердой эквивалент российских рублях: 1 апсар равен 10 Российской Федерации. При этом банкноты не могут быть использованы в качестве средства платежа в системе розничной торговли. То есть в магазине вы расплачиваться ею не сможете, но вы можете подарить на день рождения, на свадьбу, в качестве подарка презентовать кому-то. При этом нужно понимать, что это не бумажка, а ценность, которая может быть обменена на рубли", — сказал Барателиа в интервью Sputnik Абхазия.

Банкнота "Владислав Арӡынба" (Владислав Ардзинба) выполнена в коричнево-зеленых тонах, изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета.

30 сентября Абхазия будет отмечать 25-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. В этот день Абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур.