22:10 19 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.01
  • EUR78.36
Поиск
Беслан Барателиа
© Sputnik Томас Тхайцук

Барателиа о первой банкноте в Абхазии: в магазин за продуктами не сходишь

Радио
Получить короткую ссылку
7023

О том, как можно использовать первую банкноту "Владислав Арӡынба" выпущенной Национальным банком Абхазии к 25-летию победы в Отечественной войне в интервью Sputnik Абхазия рассказал председатель Нацбанка Беслан Барателиа.

"В соответствии с законом "О памятных монетах" выпущенные в обращение банкноты является платежным средством по их номинальной стоимости, имеющей твердой эквивалент российских рублях: 1 апсар равен 10 Российской Федерации. При этом банкноты не могут быть использованы в качестве средства платежа  в системе розничной торговли. То есть в магазине вы расплачиваться ею не сможете, но вы можете подарить на день рождения, на свадьбу, в качестве подарка презентовать кому-то. При этом нужно понимать, что это не бумажка, а ценность, которая может быть обменена на рубли", — сказал Барателиа в интервью Sputnik Абхазия. 

Банкнота "Владислав Арӡынба" (Владислав Ардзинба) выполнена в коричнево-зеленых тонах, изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета.

30 сентября Абхазия будет отмечать 25-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. В этот день Абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Неделя моды в Лондоне: новые тренды и запоминающиеся образы
В авиагарнизоне Бельбек почтили память погибшего экипажа Ил-20
Авиагарнизон "Бельбек" скорбит: жители и военнослужащие почтили память экипажа Ил-20
Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
Крушение российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии

Соцсети

Sputnikabkhazia