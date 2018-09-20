Ходжаа о боях за Сухум: снаряды и парень со скрипкой - сюрреализм

"Сентябрь, такое же солнце. Я бросилась и дошла до середины реки. И вдруг я поняла, что не перейду, не справлюсь, хотя вода была только по пояс. Каким сильным может быть течение. Ребята, с которыми мы переходили реку, встали по бокам и волокли меня, ругаясь. Когда перешли глубоководье, я упала в воду. У меня был микрофон, который я держала, как флаг. Это был единственный качественный микрофон, без него я бы не смогла работать. Помню, было бабье лето, в воду падали снаряды, брызги на солнце, все, как в сказке, все цветное, какой-то сюрреализм. А у меня в ушах песня только что погибшего Тимура Бигвава "Гумистинский бой". Я понимала, что на все это мне нужно было трезво смотреть, слышать, как летит снаряд. Мы перешли реку. До Сухума оставалось пять-шесть километров. Мы смотрели туда целый год, год не ступала туда наша нога. Мы побежали дальше. Был кромешный ад, все взрывалось, падали ветки. Это я видела только в кино. Мы долго шли и уже приблизились к линии противостояния. Там был свежевырытый окоп. Мы долго там сидели. Наступило краткое затишье. Я подняла голову, в одном из окопов увидела парня с настоящей скрипкой. Он сидел и пиликал на ней. Этот кадр стал знаковым, эта пленка сохранилась", — рассказала Ходжаа.

16 сентября 1993 года началась военная операция Абхазской армии по освобождению Сухума от войск грузинского Госсовета. По замыслу командования Гумистинским фронтом, Сухумский батальон, подразделения третьей мотострелковой бригады и разведывательная рота первой бригады на нижнем эшерском автомобильном мосту должны были нанести отвлекающий удар и оттянуть на себя прибрежную и основную группировку войск противника. А главный удар для освобождения Сухума намечался со стороны гор. И как это было уже проделано в июле, бойцы Восточного фронта должны были освободить участок центральной автотрассы, чтобы блокировать оказание помощи грузинской группировке в Сухуме. 17 сентября был освобождены Учхоз, гора Бирцха, населенные пункты Лекухона и Верхний Келасур.

20 сентября абхазское командование предложило грузинским войскам прекратить сопротивление и по безопасному коридору выйти из блокированного Сухума. Ответа не последовало.



