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Джихан Султаноглу
© Фото: mfa.gov.kz

Султаноглу: в Женевские дискуссии нужно вдохнуть новую жизнь

Радио
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Представитель ООН на Женевских дискуссиях Джихан Султаноглу на встрече сопредседателей с министром иностранных дел Абхазии заметила, что Генсек ООН призвал использовать конструктивный подход, для того, чтобы получить наилучшие результаты Женевских дискуссий.

В МИД Абхазии прошла встреча министра иностранных дел Даура Кове с сопредседателями Женевских дискуссий. 

"Мы призываем участников переговоров использовать прагматичный подход, взаимодействовать открыто во всех вопросах касающейся работы Женевских дискуссий. Я здесь для того, чтобы выслушать все позиции и мы должны подумать о том, как вдохнуть новую жизнь в переговорный процесс", — подчеркнула Султаноглу.

Очередной 45-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет 19-20 октября.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. На данный момент это единственная площадка для диалога для представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Кроме того, в них участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС.

Теги:
Женевские дискуссии, ООН, США, Грузия, Россия, Абхазия


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