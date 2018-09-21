Кварацхелия о Кубке Абхазии по футболу: подготовка к ConIFA-2019

"Кубок Абхазии по футболу — это также и подготовка к Европе. Лучше начинать в это время года. Каждый футболист мечтает попасть в сборную страны. Чтобы попасть туда, надо проявить себя на играх Кубка Абхазии и на Чемпионате страны. Тренеры уже просматривают все игры и наблюдают за футболистами. Все зависит от них, кто проявит себя, тот и будет представлять сборную Абхазии в Арцахе. Уже идет и Чемпионат России, и там наблюдают за играми наших ребят, вот так тщательно мы выбираем футболистов, представляющих сборную страны", — резюмировал Кварацхелия в интервью радио Sputnik Абхазия.

В Кубке Абхазии по футболу участвуют: галский "Самурзакан", сухумские "Нарт" и "Динамо", "Гагра", "Рица" из Гудауты, "Афон".