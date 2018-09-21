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Мелик-Гусейнов
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Мелик-Гусейнов: туберкулез страшнее СПИДа и онкологии

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Директор НИИ Организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию с туберкулезом в мире.

Всемирная организация здравоохранения назвала туберкулез самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире и призвала принять срочные меры для противодействия ему. Соответствующий отчет опубликован на сайте ВОЗ.

"Туберкулез является самым страшным заболеванием, потому как очень много резистентных форм, и современные антибиотики очень часто бессильны в плане лечения. Вопрос лежит в плоскости не лечения, а в большей степени надо заниматься профилактикой распространения туберкулеза. Это и полноценные социальные условия пребывания людей, питание, свежий воздух, профилактические медицинские процедуры для того, чтобы не допустить распространения инфекции. В Москве за последние пять лет заболеваемость туберкулезом снизилась  в 1,5 раза за счет быстрого реагирования. Даже в Лондоне, Сингапуре заболеваемость несколько выше, хотя эти города с таким же миграционным потенциалом. Фармакология не стоит на месте, придумываются новые препараты. Но туберкулез зачастую не поддается лечению, бактерии приспосабливаются  к воздействию антибиотиков, возникают резистентные формы, от которых практически невозможно излечиться. Туберкулез приводит к летальному исходу. ВОЗ совершенно прав, что каждый четвертый житель планеты подвержен этому заболеванию, и эта угроза страшнее СПИДа, онкологии. Это очень серьезный вызов для человечества в XXI веке", — отметил эксперт.



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