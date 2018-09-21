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Марина Барциц
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Барцыц о войне: как ни странно, но чем ближе к передовой, тем спокойнее

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Война от первого лица: непридуманные истории (10)
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Каждую секунду на войне проживается осознанно, потому год войны в жизни каждого, даже спустя годы, занимает много места, отметила в интервью Sputnik этнолог, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Марина Барцыц.

"Мы говорим, что война – дело грязное, война – это тяжело. Но почему у людей бывает ностальгия по тому времени, по военной жизни? Некоторые люди все время ездят в командировки на войну. Ведь там и смерть, и несчастья. Но на войне проявляется очень много хороших черт человека. Военное братство – это не просто братство, не просто дружба. Тот, кто рядом стоит, видит, что в тебя стреляют и он, не задумываясь, прикрывает тебя собой. Люди буквально отдают жизни друг за друга. На войне есть и храбрость, и преодоление страха, и закалка, и самопожертвование, и реальный героизм. Да, кто-то со страха может побежать, встать в полный рост, люди теряют над собой контроль. Но бывает, что люди осознанно берут огонь на себя. Война – она разная. Как ни странно, чем ближе к передовой, тем было спокойнее. На войне ты живешь каждую минуту, каждую секунду осознанно. Прошло 25 лет, мы воевали один год, но этот год в нашей жизни занимает так много места. Потому что каждая минута на войне прожита осознанно", — вспоминает Марина Барцыц.

Во время Отечественной войны народа Абхазии Марина Барцыц служила в медико-санитарном батальоне, создала большой любительский архив фотографий бойцов. 


Темы:
Война от первого лица: непридуманные истории (10)


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