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Лариса Катринич
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Катринич: от рака кожи не защитят ни крем, ни защита для головы

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Директор Онкологического института Лариса Катринич в беседе на радио Sputnik Молдова отметила что, находясь на отдыхе, нужно ограничить время пребывания на солнце.

"Нужно точно знать время, когда можно позволить себе быть на солнце. Все зависит от берега и от моря. Но ни в коем случае нельзя сидеть под солнечными лучами в то время, когда они наиболее опасны. В этом случае не помогут ни крема, ни защита для головы. Мы очень уязвимы, и нужно быть внимательными к тому, что мы пьем, где мы находимся, как и что мы кушаем, и как мы спим", — заключила Катринич.
Более шести тысяч человек ежегодно умирают от рака в Молдове. Самыми распространенными видами онкологических заболеваний в Молдове до сих пор оставались рак кишечника, груди, легких и желудка. Однако в последнее время в стране все чаще ставят диагноз — рак кожи. Об этом в эфире на радио Sputnik Молдова рассказала директор Онкологического института Лариса Катринич.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, за последние 10 лет число случаев рака кожи в мире возросло на 200 процентов.



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