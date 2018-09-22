Цвижба о военном враче Берулава: поражался стойкости и мужеству наших бойцов

"Вспоминая Отечественную войну народа Абхазии, отец говорил, что было очень тяжело. Грузины зверствовали, ему передавали бойцов, которые были в плену и он говорил, что даже немцы не творили такие "чудеса" что вытворяли грузины. Нам передавали убитых пленных, наших, а мы их живыми отдавали. Он был поражен зверством грузинского шовинизма, и говорил, что была жуткая картина, даже та война (ред.- Великая Отечественная война) не было для него такой страшной как эта. Он поражался нашими детьми, он говорил, воевали не целованные мальчики, и погибали мужественно. Самое страшное, они шли в бой полуголодные. Когда мы их оперировали, слышали, как бурчали их желудки", — делилась Цвижба воспоминаниями отца в эфире на радио Sputnik Абхазия.

Офицер военной службы, ветеран двух войн – Великой Отечественной и Отечественной войны народа Абхазии, Баграт Гигович Берулава родился в 1907 году в селе Баслаху, в многодетной абхазской семье. Сразу после окончания Ростовского медицинского института, в далеком 1941 году, он уходит на фронт защищать Отечество. С самого начала и до окончания ВОВ возглавлял санитарную часть зенитного батальона.

Отечественная война народа Абхазии Баграта Берулава застала в Ткуарчалской ЦРБ, которая вскоре стала прифронтовым госпиталем, а он — старейшим военным медиком на второй для себя войне. Несмотря на возраст и заслуги, офицер военной службы Баграт Берулава не раз лично выезжал на передовую, руководя транспортировкой раненых на "скорой".

Майор медицинской службы, заслуженный врач РА, ветеран труда Баграт Берулава ушел из жизни в 2007 году в возрасте 100 лет.