Штеер рассказала, как бороться с осенней хандрой

В эфире Sputnik Казахстан эксперт отметила, что чаще всего из-за сезонных расстройств у людей бывают психозы, депрессии и панические атаки, которые проявляются в виде страха сойти с ума, потерять контроль над собой, повышенной потливости, дрожи и озноба.

"Световой день сокращается, и человек испытывает меньший заряд энергии. Подавленное настроение и хандра проявляются, если человек не может вовремя и грамотно перестроиться. Тоска одолевает практически всех, но если это происходит часто и длится долго, то стоит обратиться к специалистам. Профилактикой осенней хандры может стать физиологическое перестроение на короткий световой день. Спорт. Уже давно доказано, что физические нагрузки повышают выработку гормонов счастья, которые способствуют улучшению настроения. Потому лучше выбрать именно тот вид спорта, который нравится ", — отметила она.

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