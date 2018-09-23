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Заур Зехов
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зехов: у свободной Абхазии стало больше забот и ответственности

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Народный артист Адыгеи, Заслуженный артист России и Абхазии Заур Зехов в эфире радио Sputnik рассказал, что в нынешний приезд в Абхазию ощущает, как у людей стало больше забот.

"В тот приезд было ощущение радости, много света, улыбок, добра. Я приехал первым, чтобы подготовиться к приезду театра. Мы знакомились, обнимались, радовались друг другу. Сейчас я понимаю, что не может быть вечного праздника. Наступают будни, сейчас непросто Абхазии. Мне сейчас кажется, что люди больше о чем-то думают. Наверное, забот стало больше. Если ты сказал, что хочешь быть в свободной стране, ты за эту страну несешь ответственность. Это накладывает больше ответственности. Я думаю, всем абхазам, живущим в Абхазии, надо взяться за руки и вернуть большой светлый праздник, который был когда-то. Проблемы решаемы, когда люди вместе и едины. Думаю, что вернется большой светлый праздник, хотя и сейчас праздник, что может быть большим праздником, чем жить в свободной стране. Но я хочу больше улыбок", — сказал Зехов.

Национальный театр Республики Адыгея имени Ибрагима Цея приезжал на гастроли в Абхазию в 1984 году. Спустя почти 35 лет театр вновь побывал с гастролями в Абхазии. Нынешний приезд был приурочен к юбилею Победы в Отечественной войне народа Абхазии.  Показ спектаклей в Абхазском драматическом театре проходил с 15 по  22 сентября.



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