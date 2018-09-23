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Виталий Федоренко - директор футбольной лиги Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук

Федоренко рассказал, почему любительская футбольная лига в Абхазии столь популярна

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О чемпионате любительской футбольной лиги в Абхазии, который стартует в октябре, в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказал директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко.

По мнению Федоренко, чемпионат любительской футбольной лиги пользуется популярностью, потому что участие в нем могут принимать люди разных возрастов.

"Возрастного ценза у нас нет, на прошлом чемпионате награждался самый возрастной игрок, ему было около 50 лет. По правилам ЛФЛ, самому молодому игроку не должно быть меньше 15 лет. В прошлом году у нас играли ребята от 15 до 60 лет. Каждый играет в свою возможность, и главное —получить удовольствие. Никаких побочных эффектов от этого нет. В любительской футбольной лиге больше команд. Этот формат мы пытались донести до масс, и нам это удалось. И у нас получилось, у нас хорошие отзывы от футболистов с прошлого чемпионата, и все прошло успешно", — рассказал Федоренко в интервью радио Sputnik Абхазия.  



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