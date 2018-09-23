Кукан: абхазы и адыги на генетическом уровне сохранили духовность

"Свобода — это не только воздух, полет, это такой груз, который накладывает обязательства.Нас учили, что это осознанная необходимость, поэтому надо осознать свободу. Надлом, который принесла война, страшная катастрофа, попытка подчинения людей вопреки их желанию, которая и сегодня происходит в мире из-за алчности, видеть себя выше остальных наций, ведь все это не проходит даром. Все остается в душе людей, в их психике, бесследно не может пройти. Разрушенные дома, разбитые дороги все уйдет, это забудется как страшный сон, но надо строить вместе с нами, с Россией. Думаю, что и в России нашей огромной замечательной стране духовное и культурное возрождение начнется с Кавказа. Потому что Кавказ, именно мы абхазы, адыги, народы Кавказа сохранили больше всех на генетическом уровне духовность, сохранили культуру, обычаи, традиции. Все, что разрушает телевидение в плохих передачах или интернет, мы своей жизнью должны утверждать, собирать и делиться со всеми народами вокруг нас. Я думаю у нас адыгов, абхазов, у всего Кавказа огромная и шикарная миссия. Мы должны делать совместные проекты, фестивали", — сказал Кукан.

Национальный театр Республики Адыгея имени Ибрагима Цея спустя почти 35 лет вновь побывал с гастролями в Абхазии. Нынешний приезд был приурочен к юбилею Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Показ спектаклей в Абхазском драматическом театре проходил с 15 по 22 сентября.