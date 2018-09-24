Катринич рассказала, кто находится в группе риска онкозаболеваний

Онкологические заболевания могут застигнуть человека в любом возрасте, независимо от пола, национальности или социального слоя. Несмотря на это, мужчины в большей степени подвержены раку простаты, легких, кишечника и мочевого пузыря. Среди женщин чаще всего встречается рак молочной железы, шейки матки, кишечника и легких.

О том, как определить, что человек находится в группе риска, в эфире радио Sputnik Молдова рассказала директор Онкологического института Лариса Катринич.

"Каждая онкология имеет свои критерии. Например, рак молочной железы. Девочки, которые имеют ранние аменореи, должны знать, что они в какой-то мере подвержены этому виду рака. Женщины, которые имеют поздние менопаузы, тоже говорят о эстрагенозависимой категории. Также те, кто не рожал или у кого были поздние роды. Они все входят в группу риска", — отметила врач.

Рак является второй из основных причин смерти в мире; так, в 2015 году от этого заболевания умерли 8,8 миллиона человек. Рак становится причиной практически каждой шестой смерти в мире. А рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин во всем мире — на него приходится 16% всех случаев заболевания раком среди женщин.