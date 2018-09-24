14:00 24 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.16
  • EUR77.68
Поиск
Лариса Катринич
© Sputnik Osmatesco

Катринич рассказала, кто находится в группе риска онкозаболеваний

Радио
Получить короткую ссылку
20 0 0

Как определить, что человек находится в группе риска, рассказала директор Онкологического института Лариса Катринич.

Онкологические заболевания могут застигнуть человека в любом возрасте, независимо от пола, национальности или социального слоя. Несмотря на это, мужчины в большей степени подвержены раку простаты, легких, кишечника и мочевого пузыря. Среди женщин чаще всего встречается рак молочной железы, шейки матки, кишечника и легких.

О том, как определить, что человек находится в группе риска, в эфире радио Sputnik Молдова рассказала директор Онкологического института Лариса Катринич. 

"Каждая онкология имеет свои критерии. Например, рак молочной железы. Девочки, которые имеют ранние аменореи, должны знать, что они в какой-то мере подвержены этому виду рака. Женщины, которые имеют поздние менопаузы, тоже говорят о эстрагенозависимой категории. Также те, кто не рожал или у кого были поздние роды. Они все входят в группу риска", — отметила врач.

Рак является второй из основных причин смерти в мире; так, в 2015 году от этого заболевания умерли 8,8 миллиона человек. Рак становится причиной практически каждой шестой смерти в мире. А рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин во всем мире — на него приходится 16% всех случаев заболевания раком среди женщин.



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Международный турнир по конному спорту в Бзыпте
Скачки, дротики и футбол: турнир 25-летия Победы на Бзыбском ипподроме
Первый пошел: как абхазские школьники начали путь в робототехнику
Первый пошел: как абхазские школьники начали путь в робототехнику
Статистика ДТП в Абхазии
Аварии и последствия: статистика в Абхазии за восемь месяцев

Соцсети

Sputnikabkhazia