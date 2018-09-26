Ходжаа о фильме "Никто сегодня не умрет": рискованная затея

О своем первом опыте создания игрового кино в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала автор фильма "Никто сегодня не умрет" Эмма Ходжаа.

27 сентября в столице Абхазии на набережной Махаджиров, у колоннады, состоится премьера игрового фильма Эммы Ходжаа "Никто сегодня не умрет" по мотивам рассказов ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Рабочее название картины "Мы за Гумистой".

Автор фильма Эмма Ходжаа призналась, что для нее это первый опыт игрового кино.

"Это опыт с диалогами. Все, кто снимался в фильме, непрофессиональные актеры. Было непросто. Все это рискованная затея. Но в данном случае для меня важна было не столько художественная составляющая нашей темы, а идеологическая. Понятно, что в таких условиях мы не можем соревноваться с киноиндустрией", — сказала Ходжаа.

По ее словам, в фильме снималось около сорока молодых ребят и детей. Сам же фильм повествует о судьбе ребят сухумского двора.

Премьера фильма "Никто сегодня не умрет" приурочена к 25-летию со дня освобождения города Сухум.



